L’activité du Conseil des ministres de la défense de la CEI contribue au développement de la coopération militaire multiforme

Bakou, 30 octobre, AZERTAC

Le renforcement de la coopération en matière de sécurité a été confirmé une fois de plus lors de la réunion du Conseil des chefs d’Etat de la CEI le 11 octobre 2019 à Achgabat et de la réunion des chefs de gouvernement de ladite organisation le 25 octobre à Moscou, a déclaré Sergueï Lebedev, président du Comité exécutif et secrétaire exécutif de la CEI, dans son intervention à la 77e réunion du Conseil des ministres de la défense des pays de la CEI à Bakou.

Il a fait savoir que l’activité du Conseil des ministres de la défense de la CEI contribuait au développement de la coopération militaire multiforme, ajoutant que chaque réunion des ministres de la défense de ladite organisation démontrait l'intérêt commun des Etats membres pour le développement de la coopération militaire.

Le président du Comité exécutif a rappelé que l’Ouzbékistan assumerait la présidence de la CEI l’année prochaine.