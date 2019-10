Bakou rejoint le Réseau des villes créatives de l’UNESCO

Paris, 31 octobre, AZERTAC

Bakou, capitale de la République d’Azerbaïdjan, a été incluse sur la liste du Réseau des villes créatives de l’UNESCO.

La ville de Bakou a été incluse, en matière de design, sur la liste grâce aux efforts déployés par les ministères azerbaïdjanais de la Culture et des Affaires étrangères, la délégation permanente de l’Azerbaïdjan auprès de l’UNESCO.

Il est à noter que la ville azerbaïdjanaise de Chéki (artisanat et arts populaires) figure depuis 2017 sur la liste des Villes créatives.

L’UNESCO désigne 66 nouvelles Villes créatives, ce qui a porté à 246 leur nombre.

Les villes membres sont issues de tous les continents et toutes les régions, et s’inscrivent dans des contextes socio-économiques et démographiques divers. Tous les membres poursuivent une mission commune : placer la créativité et l’économie créative au cœur de leurs plans de développement urbain en faveur de villes sûres, résilientes, ouvertes à tous et durables, en cohérence avec le Programme des Nations Unies de développement durable à l’horizon 2030.

Les 66 nouvelles Villes créatives de l’UNESCO sont les suivantes :

Afyonkarahisar (Turquie) – Gastronomie

Ambon (Indonésie) – Musique

Angoulême (France) – Littérature

Areguá (Paraguay) – Artisanat et arts populaires

Arequipa (Pérou) – Gastronomie

Asahikawa (Japon) – Design

Ayacucho (Pérou) – Artisanat et arts populaires

Bakou (Azerbaïdjan) – Design

Ballarat (Australie) – Artisanat et arts populaires

Bandar Abbas (Iran [République islamique d’]) – Artisanat et arts populaires

Bangkok (Thaïlande) – Design

Beyrouth (Liban) – Littérature

Belo Horizonte (Brésil) – Gastronomie

Bendigo (Australie) – Gastronomie

Bergame (Italie) – Gastronomie

Biella (Italie) – Artisanat et arts populaires

Caldas da Rainha (Portugal) – Artisanat et arts populaires

Cebu (Philippines) – Design

Essaouira (Maroc) – Musique

Exeter (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) – Littérature

Fortaleza (Brésil) – Design

Hanoï (Vietnam) – Design

La Havane (Cuba) – Musique

Hyderabad (Inde) – Gastronomie

Jinju (République de Corée) – Artisanat et arts populaires

Kargopol (Fédération de Russie) – Artisanat et arts populaires

Karlsruhe (Allemagne) – Arts numériques

Kazan (Fédération de Russie) – Musique

Kırşehir (Turquie) – Musique

Kuhmo (Finlande) – Littérature

Lahore (Pakistan) – Littérature

Leeuwarden (Pays-Bas) – Littérature

Leiria (Portugal) – Musique

Llíria (Espagne) – Musique

Mérida (Mexique) – Gastronomie

Metz (France) – Musique

Muharraq (Bahreïn) – Design

Mumbai (Inde) – Film

Nanjing (Chine) – Littérature

Odessa (Ukraine) – Littérature

Overstrand Hermanus (Afrique du Sud) – Gastronomie

Port d’Espagne (Trinité-et-Tobago) – Musique

Portoviejo (Équateur) – Gastronomie

Potsdam (Allemagne) – Film

Querétaro (Mexique) – Design

Ramallah (Palestine) – Musique

San José (Costa Rica) – Design

Sanandadj (Iran [République islamique d’]) – Musique

Santiago de Cali (Colombie) – Arts numériques

Santo Domingo (République dominicaine) – Musique

Sarajevo (Bosnie-Herzégovine) – Film

Sharjah (Émirats arabes unis) – Artisanat et arts populaires

Slemani (Iraq) – Littérature

Sukhothaï (Thaïlande) – Artisanat et arts populaires

Trinidad (Cuba) – Artisanat et arts populaires

Valladolid (Espagne) – Film

Valledupar (Colombie) – Musique

Valparaíso (Chili) – Musique

Veszprém (Hongrie) – Musique

Viborg (Danemark) – Arts numériques

Viljandi (Estonie) – Artisanat et arts populaires

Vranje (Serbie) – Musique

Wellington (Nouvelle-Zélande) – Film

Wonju (République de Corée) – Littérature

Wrocław (Pologne) – Littérature

Yangzhou (Chine) – Gastronomie