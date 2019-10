La première vice-présidente Mehriban Aliyeva félicite les Azerbaïdjanais pour l’inclusion de Bakou sur la liste des villes créatives de l’UNESVO

Bakou, 31 octobre, AZERTAC

La première vice-présidente de la République, Mehriban Aliyeva, a partagé une publication sur son compte Instagram officiel à l’occasion de l’inclusion de Bakou, en matière de design, dans le Réseau des villes créatives de l’UNESCO le 31 octobre, Journée mondiale des villes.

« Bakou a été incluse, en matière de design, sur la liste du Réseau des villes créatives de l’UNESCO. A l’occasion de cet événement qui a marqué l’histoire de la capitale azerbaïdjanaise, je félicite tous mes compatriotes, je forme des vœux de paix, de développement et de progrès pour toutes les villes de notre pays, ainsi que de bonheur et de prospérité pour leurs habitants sympathiques et accueillants », indique la publication.