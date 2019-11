Présentation des cartes électroniques intelligentes pour les étudiants à l’UNEC

Bakou, 1er novembre, AZERTAC

La cérémonie de présentation des cartes électroniques intelligentes pour les étudiants s’est tenue aujourd’hui à l’Université nationale d’économie (UNEC).

Le projet « La carte électronique intelligente pour les étudiants », réalisé à l’initiative du Ministère de l’Education, de la Banque centrale, de l’UNEC et avec le soutien de Kapital Bank et de Mastercard, a pour objectif d’assurer la mise en œuvre des mesures prévues dans le Programme d’Etat pour l’expansion des paiements numériques en République d’Azerbaïdjan en 2018 et 2020.

Des dirigeants de banque, des recteurs des établissements d’enseignement supérieur, des représentants du Ministère de l’Education, et le corps enseignant et des étudiants de l’UNEC ont été présents à la cérémonie de présentation.