L’Azerbaïdjan présente une note verbale aux Etats-Unis

Bakou, 2 novembre, AZERTAC

L’ambassadeur des Etats-Unis en Azerbaïdjan, Earle Litzenberger, a été convoqué au Ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères à la suite de la visite aux Etats-Unis de Masis Mayilian, « représentant » du régime illégal établi dans la région azerbaïdjanaise du Haut-Karabagh, occupée par l’Arménie.

Dans la note verbale, la partie azerbaïdjanaise fait officiellement part de sa protestation contre la livraison des visas par les Etats-Unis aux « représentants » du soi-disant régime établi dans les terres occupées de l’Azerbaïdjan et indique que cela portait atteinte au processus de paix dans le cadre des négociations sur le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Il été souligné que la permission de ce genre de visite est en contradiction avec les engagements des États-Unis en tant que coprésident du Groupe de Minsk de l'OSCE, ainsi qu’avec les principes fondamentaux du droit international tels que le respect de la souveraineté, l'intégrité territoriale et les frontières internationalement reconnues des Etats.

L’ambassadeur Earle Litzenberger a fait savoir qu’ils étaient informés que les personnes provenant du Haut-Karabagh ayant effectué la visite ont été reçues par certains membres du Congrès américain et a déclaré que les Etats-Unis soutenaient le processus du Groupe de Minsk de l’OSCE et ne reconnaissaient pas le régime établi au Haut-Karabagh.