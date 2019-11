Le Conseil des chefs de gouvernement des Etats membres de l’OCS a tenu sa 18e réunion

Tachkent, 2 novembre, AZERTAC

La 18e réunion du Conseil des chefs de gouvernement des Etats membres de l'Organisation de Coopération de Shanghai (OCS) s’est tenue à Tachkent.

Le président du Comité d’Etat chinois, les Premiers ministres ouzbek, russe, kazakh, kirghiz et tadjik, les délégations pakistanaises et indiennes, ainsi que les représentants des pays observateurs et de 10 organisations internationales ont assisté à cette réunion. L’approfondissement de la coopération entre les pays membres dans les domaines du commerce, de l’économie, du transport, de la logistique, de l’investissement, de l’industrie, de la protection de l’environnement, de l’agriculture, de la culture et de l’humanitaire ont fait l’objet de discussions.

Les parties ont signé un communiqué sur les résultats de la réunion. Au total, 15 documents ont été signés en marge de la réunion du conseil.

A noter que l’Azerbaïdjan est un partenaire de dialogue de l'Organisation de coopération de Shanghai.