Ghulam Isaczai : Célébrer le 650e anniversaire du grand poète en plantant 650 000 arbres doit être salué

Bakou, 4 novembre, AZERTAC

Je salue personnellement l’initiative de planter 650 000 arbres en une journée dans le pays, avancée par Mme Mehriban Aliyeva, première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, à l’occasion du 650e anniversaire de la naissance du grand poète azerbaïdjanais Nassimi. Nous en sommes très satisfaits, a déclaré Ghulam Isaczai, coordinateur résident de l’ONU en Azerbaïdjan, dans une interview accordée à l’AZERTAC.

Il a dit que la représentation des Nations-Unies en Azerbaïdjan soutenait cette noble initiative pour quelques raisons. « Premièrement, nous savons que les arbres constituent une partie importante de notre vie. Il est impossible d’imaginer une ville sans arbre. Les arbres protègent l'air, réduisent le bruit et forment des espaces verts dans les villes. Le plus important, c’est qu’en plantant autant d’arbres, l’Azerbaïdjan contribuera à l’accomplissement de ses engagements pris dans le cadre de l’Accord sur le climat. Car, 650 000 arbres réduiront les émissions carboniques et fourniront un environnement plus propre. Cette initiative, les Nations Unies la qualifie de très positive », a fait savoir Ghulam Isaczai.