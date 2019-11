Gulchat Mammadova : Le Turkménistan a l’intention d’élargir les relations avec l’Azerbaïdjan dans les domaines politique, économique et culturel

Bakou, 4 novembre, AZERTAC

Le président du Milli Medjlis Ogtay Assadov a rencontré ce lundi la délégation conduite par Mme Gulchat Mammadova, présidente du Mejdlis du Turkménistan.

Ogtay Assadov s’est dit convaincu que ce déplacement apporterait une contribution significative à l’approfondissement des relations entre les deux pays, y compris les liens interparlementaires. Il a été noté que l’amitié des deux peuples qui partagent les cultures et les traditions similaires avait des racines historiques anciennes. Les entretiens menés lors des visites mutuelles des chefs d’Etat ont un grand rôle dans le développement des relations bilatérales. Jusqu’à présent, 90 documents ont été signés entre les deux pays. Les relations politiques de haut niveau ont également un impact positif sur le domaine économique. En 2018, le chiffre d’affaires entre l’Azerbaïdjan et le Turkménistan a été de 133 millions de dollars. Au cours de cette année, ce chiffre a constitué 163 millions de dollars.

«A présent, l’Azerbaïdjan participe activement dans la réalisation des projets de pétrole et de gaz d’importance globale, ainsi que dans la création d’une infrastructure de transport moderne. Il y de larges opportunités pour notre coopération dans les domaines concernés. L’activité du nouveau port de Bakou, les travaux effectués pour la mise en œuvre des corridors de transport Nord-Sud et Est-Ouest avec la participation de l’Azerbaïdjan en sont une parfaite illustration», a estimé le président du Milli Medjlis.

O.Assadov a également souligné que l’approfondissement des relations au niveau parlementaire contribuait aussi aux liens interétatiques. «Nous apprécions le travail des groupes d'amitié au sein des organes législatifs des deux pays. Nous saluons les rencontres régulières de nos députés au sein des organisations internationales», a-t-il précisé.

Pour sa part, Gulchat Mammadova a exprimé sa confiance que sa visite et les rencontres qu’elle y avait tenues serviraient aux buts communs. La présidente du Medjlis turkmène s’est félicitée de ce qu’elle a vue lors de sa visite en Azerbaïdjan et d’être reçue au Milli Medjlis. Elle a fait savoir que le Turkménistan avait l’intention d’élargir les relations avec l’Azerbaïdjan dans les domaines politique, économique et culturel.

«Les visites mutuelles des députés sont importantes en termes d’échange d’expériences et d’informations», a-t-elle conclu.