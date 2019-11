Les travailleurs de la radio et de la télévision azerbaïdjanais célèbrent leur fête

Bakou, 4 novembre, AZERTAC

Une cérémonie solennelle consacré à la fête professionnelle des travailleurs de la radio et de la télévision en Azerbaïdjan a eu lieu le 4 novembre au Théâtre académique de l’Opéra et du Ballet.

Ayant pris la parole à la cérémonie, l’assistant du président azerbaïdjanais aux affaires publiques et politiques, Ali Hassanov, a d’abord félicité les travailleurs de la radio et de la télévision à l’occasion de ce jour remarquable. Il a noté que l’activité de la radio et de la télévision a toujours été le miroir de la culture azerbaïdjanaise. Elle a également joué un rôle clé dans la formation de la culture et des arts azerbaïdjanais. En plus, la radiotélévision crée la chronique politique de l’Azerbaïdjan et fait reconnaître ses meilleurs exemples dans le monde entier.

«Ce domaine a parcouru un important chemin de développement en Azerbaïdjan. L’abolition de la censure sur les médias par le leader national Heydar Aliyev en 1998 a eu un impact important sur le développement de l’activité de la radiotélévision. A présent, plusieurs organes médiatiques sont opérationnels en Azerbaïdjan. Ces médias promeuvent l’Azerbaïdjan, la culture azerbaïdjanaise dans la région ainsi que dans le monde entier», a-t-il souligné.

Nouchirevan Maharramov, président du Conseil National de la Radio et de la Télévision de la République d'Azerbaïdjan, a noté que 93 ans s’écoulaient depuis la création de la radio, et 63 ans depuis celle de la télévision en Azerbaïdjan. Au cours des années d’indépendance, plusieurs chaînes de télévision, y compris celles privées et spécialisées ont été établies en Azerbaïdjan.

La cérémonie a été suivie d’un concert.