L’Azerbaïdjan et la BERD ont discuté de leur coopération environnementale

Bakou, 5 novembre, AZERTAC

Une rencontre s’est tenue au Ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles avec une délégation conduite par Matteo Patrone, directeur exécutif pour l’Europe de l’Est et le Caucase à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

Lors de la rencontre, les discussions ont porté sur les axes de coopération entre l’Azerbaïdjan et la BERD, ainsi que les futurs projets.