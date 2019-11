Le ministre azerbaïdjanais de la Défense rencontre une délégation militaire turque

Bakou, 5 novembre, AZERTAC

Le colonel-général Zakir Hassanov, ministre azerbaïdjanais de la Défense, s’est entretenu ce mardi avec une délégation conduite par le colonel-général Metin Gurak, chef d’état-major adjoint des armées turques, en visite à Bakou afin de participer à la 12e réunion de dialogue militaire de haut niveau Azerbaïdjan-Turquie.

Rappelant le tissage des relations entre les deux pays sur la base de l’amitié et de la confiance mutuelle, Zakir Hassanov a souligné que l’Azerbaïdjan avait élargi sa coopération avec la Turquie dans les domaines militaire, technico-militaire et de l’éducation militaire.

Le ministre de la Défense a indiqué que la coopération militaire entre les deux pays était effectuée dans le cadre des programmes réalisés par l’OTAN. Il a particulièrement souligné que le partenariat stratégique azerbaïdjano-turc se développait sans cesse.

Le colonel-général Metin Gurak a exprimé sa satisfaction des liens amicaux et fraternels des deux pays et du niveau de la coopération efficace. Il a remercié Zakir Hassanov d’avoir organisé la rencontre des militaires azerbaïdjanais et turcs à Bakou.

Un échange de vues a eu lieu sur la réalisation des exercices conjoints, l’organisation des visites réciproques des militaires pour mener un échange d’expérience et d’autres questions d’intérêt commun.