Les perspectives de développement des liens azerbaïdjano-suisses au menu des discussions

Berne, 6 novembre, AZERTAC

Le chef du Département de la politique étrangère de l’Administration présidentielle de la République d’Azerbaïdjan, Hikmet Hadjiyev, a rencontré, en marge de sa visite de travail en Suisse, Krystyna Marty Lang, secrétaire d’Etat suppléante du Département fédéral des affaires étrangères de la Confédération suisse, Terence Billeter, conseiller diplomatique de la présidence suisse, et Erwin Bollinger, délégué du Conseil fédéral aux accords commerciaux, responsable du centre de prestations Relations économiques bilatérales au Secrétariat d’Etat à l’économie et co-président de la Commission mixte pour la coopération économique entre le Gouvernement d’Azerbaïdjan et le Conseil fédéral suisse.

Les parties se sont déclarées satisfaites du niveau de la coopération entre l'Azerbaïdjan et la Suisse, ont procédé à un échange de vues sur les perspectives de développement des liens.

Lors de la rencontre tenue au Département fédéral des affaires étrangères, Hikmet Hadjiyev a donné des informations sur les priorités de l’Azerbaïdjan durant sa présidence au Mouvement des non-alignés, les perspectives de règlement du conflit du Haut-Karabagh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, les déclarations contradictoires des dirigeants arméniens portant atteinte au processus de négociations, le processus de réformes réalisé sous la direction du président azerbaïdjanais en matière d’économie nationale, de système juridico-judiciaire et d’administration publique.

Au cours de la rencontre tenue au centre de prestations Relations économiques bilatérales au Secrétariat d’Etat à l’économie, les parties ont procédé à un échange de vues sur les projets de corridor de transport réalisés avec la participation de l’Azerbaïdjan, ainsi que l’élargissement des relations économiques entre les deux pays.