Le monde des médias de Bakou et de Pékin : les réussites et les perspectives au cœur des discussions

Bakou, 6 novembre, AZERTAC

Une réunion intitulée « Le monde des médias de Bakou et de Pékin : les réussites et les perspectives » s’est tenue ce mercredi à l’Institut Confucius auprès de l’Université des Langues d’Azerbaïdjan (ULA).

Dans son intervention à la réunion consacrée à la Journée des journalistes en Chine et à la fête professionnelle des travailleurs de la radio et de la télévision en Azerbaïdjan, Rafig Abbassov, directeur de l’Institut Confucius, a fait savoir que les relations azerbaïdjano-chinoises se développaient efficacement, abordant les accords sur la coopération en matière de radio et de télévision, signés lors des visites en Chine du leader national Heydar Aliyev et du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

Il a rappelé que le président Ilham Aliyev avait exprimé sa satisfaction de la coopération de l'agence de presse chinoise Xinhua avec l’Agence de presse nationale azerbaïdjanaise (AZERTAC) lors de sa rencontre avec une délégation conduite par He Ping, rédacteur en chef de l’agence chinoise.