L’Azerbaïdjan et la Bulgarie ont signé un accord sur l’assurance retraite

Bakou, 6 novembre, AZERTAC

Une délégation conduite par Bisser Petkov, ministre bulgare du Travail et de la Politique sociale, est en visite en Azerbaïdjan.

Tout d’abord, la délégation bulgare a visité l’Allée d’Honneur où elle a rendu hommage à la mémoire d’Heydar Aliyev, leader national du peuple azerbaïdjanais, déposant une gerbe de fleurs devant sa tombe.

La mémoire de l’académicienne Zarifa Aliyeva, éminente spécialiste en ophtalmologie, a également été honorée et des fleurs ont été déposées sur sa tombe.

Ensuite, arrivée à l’Allée des Martyrs, les membres de la délégation bulgare ont rendu hommage à la mémoire des fils et des filles héroïques de la Patrie qui avaient sacrifié leur vie dans la lutte pour l’indépendance et la souveraineté de l’Azerbaïdjan, déposant des fleurs sur leurs tombes.

Sahil Babaïev, ministre azerbaïdjanais du Travail et de la Protection sociale, a rencontré la délégation bulgare. Le ministre a souligné que les relations entre les deux pays étaient au niveau du partenariat stratégique, évoquant le rôle important des visites réciproques des représentants de haut niveau des deux parties dans le développement des liens. Il a indiqué qu’il existait un large potentiel pour développer encore plus la coopération politique et économique.

Abordant la coopération avec la Bulgare dans les domaines du travail, de l’emploi et de la protection sociale, Sahil Babaïev a dit qu’il y avait de larges opportunités pour le développement de ces relations.

Bisser Petkov a exprimé sa satisfaction de sa visite à Bakou et du développement des liens bilatéraux. Il a donné des informations sur les réformes menées dans son pays en matière de travail, d’emploi, de migration de travail, de démographie, de retraite, de personnes handicapées, d’enfant et de famille, d’intégration sociale, d’aide sociale et de service social.

Le ministre bulgare a souligné qu’ils étaient prêts à élargir la coopération dans les domaines d’intérêt commun et à mener des échanges d’expériences.

Sahil Babaïev et Bisser Petkov ont signé un accord sur l’assurance retraite entre le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et le Gouvernement de la République de Bulgarie.

Ce document sert la réglementation des relations dans le domaine de l’assurance retraite, ainsi que la création des bases juridiques pour l’assurance des droits de retraite et d’assurance sociale des citoyens des deux pays.