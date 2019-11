Washington : la coopération agricole azerbaïdjano-américaine au menu des discussions

Washington, 6 novembre, AZERTAC

Une délégation du ministère de l’Agriculture de l’Azerbaïdjan est en visite aux Etats-Unis pour participer à un forum sur l’agriculture Oklahoma-Azerbaïdjan.

En marge de la visite, la délégation menée par le ministre azerbaïdjanais de l’Agriculture, Inam Karimov, a eu des rencontres de travail à Washington.

Lors des rencontres, le chef de la délégation azerbaïdjanaise a donné des informations sur les principales orientations de la stratégie de développement agricole, les réformes menées, les projets innovants réalisés dans le secteur agricole en Azerbaïdjan. Il a été souligné que l’objectif essentiel des réformes agricoles était l’assurance de la sécurité alimentaire dans le pays.

Au cours des rencontres, les perspectives de coopération dans le domaine agricole ont été largement discutées. Les parties ont estimé que le forum à organiser à Oklahoma était une plateforme importante pour le partage d'expériences, l'exploration des opportunités de partenariat et d'investissement dans le secteur agricole.

Pendant les rencontres, les discussions pont également porté sur la coopération entre l'Azerbaïdjan et les États-Unis, les tendances du développement, les réalisations obtenues dans l'économie du pays, ainsi que dans le secteur hors hydrocarbures.

Après que la délégation azerbaïdjanaise aura terminé ses rencontres à Washington, elle se rendra à Oklahoma pour participer au Forum sur l’agriculture Oklahoma-Azerbaïdjan. C’est le deuxième forum qui réunissant les producteurs agricoles américains et azerbaïdjanais en 2019. Le premier s’était tenu à Chicago et a rassemblé 33 entreprises de l’Etat de l’Illinois et 14 entreprises de l’Azerbaïdjan.