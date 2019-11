Séoul : une réception offerte en l’honneur des dirigeants des agences membres de l’OANA

Séoul, 6 novembre, AZERTAC

La 17e Assemblée générale de l’Organisation des agences de presse d’Asie-Pacifique (OANA), entamera ses travaux le 7 novembre à Séoul, capitale de la République de Corée.

A cette occasion, une réception a été organisée le 6 novembre avec la participation du maire de Séoul, Park Won-soon, en l’honneur des dirigeants et des représentants des agences membres de l’OANA.

Le PDG de l’agence de presse Yonhap, Cho Sung-boo, a donné des informations sur les travaux réalisés pour l’organisation de l’Assemblée générale. Il a dit que les agences membres participaient de près aux activités de l'organisation, marquant que la présidence de l’AZERTAC à l’OANA avait été marquée par un certain nombre d’innovations.

Le maire de la ville de Séoul, Park Won-soon, a déclaré que le rôle des agences de presse s’était accru encore plus à l’époque où les réseaux sociaux et les médias en ligne se développaient à grande vitesse. Il s'est dit satisfait de l'engagement de l'OANA à préserver les précieuses traditions qui constituent les fondements du journalisme.

Aslan Aslanov, président de l’OANA et président du Conseil d’administration de l’AZERTAC, a informé les participants de l’ordre du jour de l’Assemblée générale. Il a fait savoir que les tendances de développement des médias feront l’objet de discussions lors des réunions, une série de questions organisationnelles de l’OANA devraient être résolues. « Au cours de l'Assemblée générale de deux jours, nous discuterons des perspectives de coopération des agences membres et des moyens d'améliorer l'organisation, et présenterons le Prix d'excellence de l’OANA aux lauréats. Je suis convaincu que l’Assemblée générale aussi sera marquée par plusieurs décisions et approches importantes dans l’histoire de notre organisation », a déclaré Aslan Aslanov.

La 17e Assemblée générale de l’OANA sera organisée les 7 et 8 novembres par l’agence Yonhap. Le nouveau président de l’Organisation et les membres du Comité exécutif seront élus lors de l’Assemblée générale. L’AZERTAC préside cette organisation médiatique qui regroupe 44 agences de presse de 35 pays. La 16e assemblé générale de l’OANA s’était tenue à Bakou le 18 novembre 2016.