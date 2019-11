L’Azerbaïdjan et la Turquie élargissent leur coopération en matière des migrations

Bakou, 7 novembre, AZERTAC

Le chef du Service national des migrations de la République d’Azerbaïdjan, Vussal Husseynov, a rencontré la délégation menée par le vice-ministre de l’Intérieur de la République de Turquie, Ismail Catakli, en visite à Bakou.

Le chef du Service national a abordé les racines historiques des liens d'amitié et de fraternité entre l'Azerbaïdjan et la Turquie, le rôle exceptionnel des chefs d’Etat des deux pays dans le renforcement des relations. Il a indiqué que le niveau excellent de la coopération étroite entre les deux pays frères avait aussi un impact positif sur le développement des relations entre les États turcophones.

Vussal Husseynov a évoqué les mesures prises pour simplifier la législation relative aux migrations afin de développer l'attractivité touristique de l'Azerbaïdjan, de garantir le confort des étrangers et la transparence dans ce domaine. Il a fait savoir que la suppression des visas pour les citoyens turcs souhaitant voyager en Azerbaïdjan pour un délai de 30 jours servait à renforcer encore davantage les relations mutuelles entre les deux pays.

Le vice-ministre de l’Intérieur turc, Ismail Catakli, a souligné l'importance de réaliser des projets communs et de développer davantage des relations dans le domaine des migrations en matière d’assurance des droits et obligations des citoyens azerbaïdjanais et turcs.

Les parties ont procédé à un échange de vues sur l’élargissement de la coopération entre les deux pays dans le domaine des migrations, ainsi que sur d'autres questions d'intérêt mutuel.