La première vice-présidente Mehriban Aliyeva félicite les travailleurs du pétrole du pays

Bakou, 7 novembre, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a partagé une publication sur Instagram à l’occasion du 70e anniversaire des « Pierres de pétrole ».

« Aujourd’hui, c’est le 70e anniversaire des légendaires « Pierres de pétrole ». C’est le même jour de l’année 1949 que les travailleurs du pétrole de notre pays ont produit du pétrole pour la première fois en pleine mer et, ainsi, ils ont écrit des pages brillantes dans l’histoire du pétrole non seulement du pays, mais aussi du monde entier. Je félicite tous les travailleurs du secteur pétrolier azerbaïdjanais pour l’anniversaire de cet événement marquant et je forme des vœux de succès et de nouvelles réussites pour chacune et chacun de vous », écrit la première vice-présidente azerbaïdjanaise dans la publication.