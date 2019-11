Le président du Seimas lituanien visite l’Allée des Martyrs à Bakou

Bakou, 7 novembre, AZERTAC

Le président du Seimas de la République de Lituanie, Viktoras Pranckietis, en déplacement en Azerbaïdjan, a visité le 7 novembre l’Allée des Martyrs à Bakou. Il a rendu hommage à la mémoire des fils et des filles héroïques de la Patrie, qui avaient sacrifié leur vie dans la lutte pour l’indépendance et la souveraineté de l’Azerbaïdjan.

Le président du Seimas lituanien a déposé une gerbe de fleurs devant la flamme éternelle.

Puis, il a contemplé la vue sur la capitale azerbaïdjanaise du plus haut point de Bakou et a été informé de l’histoire de l’Allée des Martyrs et des travaux de construction et d’aménagement en cours dans la capitale.

Lors de la visite de l’Allée des Martyrs, Viktoras Pranckietis a accordé une interview aux journalistes.

Dans son interview il a dit que les relations entre les deux pays, surtout les liens interparlementaires étaient excellents. Il a sestimé que l'Azerbaïdjan était un pays important du point de vue stratégique et de croissance économique rapide, mettant en valeur l'importance d'accroître les échanges commerciaux entre les deux pays. Il a fait savoir que les rencontres qu’il aurait au cours de son déplacement se pencheraient sur le développement de la coopération bilatérale.