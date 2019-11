Kérim Tahirov: L’initiative de planter 650.000 arbres en un journée est un atout précieux pour notre pays

Bakou, 6 novembre, AZERTAC

Lors de sa présidence en Azerbaïdjan, le leader national Heydar Aliyev a tout mis en œuvre afin de protéger la nature du pays. C’est grâce à Heydar Aliyev que les forêts se sont agrandies en Azerbaïdjan, de nouveaux parcs ont été aménagés. La poursuite de cette politique en Azerbaïdjan nous réjouit. L’initiative avancée par la première vice-présidente azerbaïdjanaise Mehriban Aliyeva concernant la plantation de 650 000 arbres en une journée à l’occasion du 650e anniversaire de la naissance du grand poète Imadeddin Nassimi est un atout précieux pour notre pays, a déclaré le professeur Kérim Tahirov, directeur de la Bibliothèque nationale d’Azerbaïdjan, dans son interview à l’AZERTAC.

« Planter des arbres afin de prévenir la pollution de l’atmosphère est une belle initiative. L’arbre, c’est le bouclier naturel de la vie et de la santé. La dépollution de l’air, les précipitations, la régulation du climat, la nutrition et l’agrandissement des autres êtres vivants et plantes dépendent des arbres. La nature est notre richesse et nous devons la protéger. L’attention accordée ces dernières années à l’aménagement des espaces verts, des parcs, ainsi que à la plantation d’arbres méritent d’être salués », a-t-il ajouté.

« Nous devons tous rejoindre l’initiative de la première vice-présidente de planter 650 mille arbres en une journée », a conclu le directeur de la Bibliothèque nationale.