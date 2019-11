Le président de la République de Corée reçoit la délégation de l’OANA présidée par l’AZERTAC

Séoul, 7 novembre, AZERTAC

La président de la République de Corée, Moon Jae-in, a reçu le 7 novembre les dirigeants des agences de presse participant à la 17e Assemblée générale de l’Organisation des agences de presse d’Asie-Pacifique (OANA).

La 17e Assemblée générale de l’OANA avait débuté aujourd’hui à Séoul et durera deux jours. L’Assemblée générale a réuni les dirigeants de 32 agences de presse. Depuis 2016, cette organisation est présidée par l’AZERTAC.

Lors de la rencontre avec la délégation menée par Aslan Aslanov, président du Conseil d’administration de l’AZERTAC et président de l’OANA, le président Moon Jae-in a dit que les agences de presse jouaient un grand rôle dans l’assurance de la paix et de la sécurité. Le chef de l’Etat a souligné l’importance des agences à l’ère actuelle où les fake news circulaient très rapidement, marquant que la confiance jouait un rôle clé pour les médias.

Ensuite, le président de l’OANA Aslan Aslanov a fourni des informations sur la conférence portant sur le thème « Les nouveaux défis pour le journalisme : les innovations technologiques et la fiabilité des informations » et l’Assemblée générale. « Les innovations technologiques créent des défis et ouvrent aussi de nouvelles opportunités aux agences. Il est important pour nous de mener ces discussions en République de Corée, l’un des leaders dans l’industrie des TIC. Lors des réunions, nous avons échangé des points de vue sur la confiance du public dans les médias, ainsi que sur les nuisances et les dangers des fake news. Les cas négatifs menacent les principaux principes du journalisme », a dit Aslan Aslanov.

Répondant aux questions des dirigeants des agences de presse, le président Moon Jae-in a abordé des travaux réalisés en vue d’assurer la paix et renforcer la croissance économique dans la péninsule de Corée. Nous avons beaucoup d'obstacles à franchir. Mais je suis convaincu que de nouvelles démarches historiques seront effectuées vers la paix avec votre soutien. Je souhaite des succès à tous les membres de l’OANA et je tiens à remercier son président Aslan Aslanov d’avoir contribué au développement et à l’amélioration de l’organisation », a marqué le président Moon Jae-in.