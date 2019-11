Message de félicitations adressé à M. Alberto Fernandez, Président élu de la République d’Argentine

Son Excellence Monsieur Alberto Fernandez, Président élu de la République d’Argentine

Bakou, le 7 novembre 2019.

Monsieur Fernandez,

Je vous présente mes sincères félicitations pour votre élection au poste de président de la République d’Argentine.

J’espère que nous conjuguerons nos efforts pour élargir les liens azerbaïdjano-argentins, renforcer et développer encore plus les relations d’amitié et de coopération entre nos deux pays.

Je vous souhaite une excellente santé, le bonheur, ainsi que des succès dans l’exercice de votre haute mission en faveur du bien-être du peuple argentin ami.

Je vous prie d’agréer, Monsieur Fernandez, l’expression de ma haute considération.

Ilham Aliyev

Président de la République d’Azerbaïdjan