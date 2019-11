La 17e Assemblée générale de l’OANA a poursuivi ses travaux à Séoul

Séoul, 8 novembre, AZERTAC

La 17e Assemblée générale de l’Organisation des agences de presse d’Asie-Pacifique (OANA) a poursuivi ses travaux le 8 novembre à Séoul.

Tenue sous la présidence de l’Agence de presse nationale azerbaïdjanaise (AZERTAC), l’Assemblée générale a été organisée par l’agence de presse coréenne Yonhap. L’assemblée a réuni les dirigeants et représentants de 32 agences de presse provenant de 28 pays.

Les 1ère et 2ème sessions de la conférence sur le thème « Les nouveaux défis pour le journalisme : les innovations technologiques et la fiabilité des informations » se sont tenues lors de la deuxième journée de l’Assemblée. Les séances ont porté sur les innovations technologiques appliquées dans la mise en ligne et la diffusion de l’information, ainsi que sur les questions liées à la confiance dans les médias et à la lutte contre les fausses nouvelles.

Dennis Wetzig, Duane Atkins et Troy Makrat sont intervenus lors des sessions modérées par Tony Gillies, rédacteur en chef de l’agence australienne Associated Press, et George Penintaex, secrétaire général de l’Alliance des agences de presse méditerranéennes. Les intervenants ont donné des informations sur les logiciels telles que la protection et le suivi du droit d'auteur des photos publiées par les agences de presse sur Internet, le suivi des statistiques sur les informations. Ils se sont également exprimés sur l’impact des fake news sur l’environnement médiatique, les moyens de lutter contre les fausses informations et l’importance de la confiance dans les médias.

La 45e réunion du Comité exécutif de l’OANA a été organisée en marge de l’Assemblée générale. Les questions à discuter à l’Assemblée générale ont été examinées lors de la réunion présidée par Aslan Aslanov, président de l’OANA. Les discussions ont porté les questions concernant le lieu et la date de la prochaine Assemblée générale, l'admission de nouveaux membres, les modifications à la Charte de l'Organisation et la composition du Comité exécutif.