L’agence Yonhap prend la présidence de l’Organisation des agences de presse d’Asie-Pacifique VIDEO

L’AZERTAC élue à la vice-présidence de l’OANA

Séoul, 8 novembre, AZERTAC

La présidence de l’Organisation des agences de presse d’Asie-Pacifique (OANA) pour les années 2019-2022 est passée de l’Agence de presse nationale azerbaïdjanaise (AZERTAC) à l’agence de presse de la République de Corée, Yonhap.

Cette décision a été prise lors de l’Assemblée générale de l’organisation qui s’est terminée le 8 novembre à Séoul.

Le PDG de l’agence de presse Yonhap, Cho Sung-boo, s’est mis à l’exercice des fonctions de président de l’OANA.

Il est à noter que l’AZERTAC avait présidé l’OANA dans les années 2016-2019 et l’Assemblée générale de l’organisation avait été organisée à Bakou en novembre 2016.

Les nouveaux membres du Comité exécutif de la 17e Assemblée générale ont été approuvés. L’AZERTAC a été unanimement élue à la vice-présidence de l’OANA, l’agence mongole Montsame et l’agence pakistanaise PPI ont été élues respectivement au Comité exécutif au Comité technique. Le Comité exécutif de l’OANA comprend actuellement 13 agences. L’agence Yonhap est sa présidente, les agences AZERTAC, TASS (Russie), Xinhua (Chine) et Anadolu (Turquie) sont ses vice-présidentes et les agences AAP (Australie), Bernama (Malaisie), BNA (Bahreïn), IRNA (Iran), Kyodo (Japon), VNA (Vietnam), NNA (Liban) et Montsame (Mongolie) sont ses membres.

La proposition de l'agence iranienne IRNA de tenir la prochaine 18e Assemblée générale en Iran en 2022 a été approuvée. L'agence palestinienne WAFA a obtenu le statut d'observateur à l’OANA. En outre, les participants ont approuvé les modifications proposées à la Charte de l'organisation, les attributs de l’OANA et la déclaration de Séoul.

Le secrétaire général sortant de l’OANA, Vugar Seyidov, a donné des informations sur l’activité de l’AZERTAC couvrant les années de sa présidence 2016-2019, les rapports financier et technique. « L’AZERTAC a réalisé durant sa présidence un certain nombre de projets pour l’amélioration du site web de l’OANA et accroître la participation des membres en la matière. L’ensemble de propositions proposé par l’AZERTAC a été largement discuté lors des réunions du Comité exécutif au Liban, en Iran et au Vietnam.

Vugar Seyidov a souhaité des succès à Lee Dong-min, secrétaire général élu de l’OANA.

L'Assemblée générale a également été marquée par la remise des diplômes et des prix à l’agence vietnamienne VNA et à l’agences chinoise Xinhua, lauréates de l’édition 2019 du Prix d'excellence de l’OANA.

Le directeur général de l’agence iranienne IRNA, Seyyed Ziya Hachemi, le président de l’agence japonaise Kyodo, Toru Mizutani, et le vice-président de l’agence chinoise Xinhua, Xiang Liu, ont exprimé leurs remerciements au président du Conseil d’administration de l’AZERTAC, Aslan Aslanov, d’avoir présidé avec succès l’OANA durant les années 2016-2019.

Aslan Aslanov a souhaité plein succès à Cho Sung-boo, PDG de l’agence de presse Yonhap, président élu de l’OANA, se disant certain que le développement de l’organisation se poursuivrait dynamiquement durant les trois prochaines années.

L’Assemblée générale a été suivie par la 46e réunion du Comité exécutif de l’OANA sous la présidence de l’agence de presse Yonhap. Les travaux à réaliser par le nouveau secrétariat et les perspectives de développement de l’OANA ont fait l’objet de discussions lors de la réunion. Il a également été décidé de tenir la prochaine et 47e réunion du Comité exécutif sous les auspices de l’agence Montsame en Mongolie, au printemps 2020.

Ainsi, la 17e Assemblée générale de l'OANA a terminé ses travaux.