Ogtay Assadov : Les liens entre l'Azerbaïdjan et la Lituanie entrent dans une nouvelle phase

Bakou, 8 novembre, AZERTAC

Le président du Milli Medjlis, Ogtay Assadov, a rencontré ce jeudi la délégation conduite par Viktoras Pranckietis, président du Seimas de la République de Lituanie.

Le président du Milli Medjlis a fait savoir que l’Azerbaïdjan et la Lituanie étaient des pays amis et partenaires. Il a souligné que les liens des deux pays étaient basés sur les principes du respect mutuel. « L’année prochaine sera marquée par la célébration du 25e anniversaire de l’établissement de nos relations diplomatiques. Les liens entre l'Azerbaïdjan et la Lituanie entrent dans une nouvelle phase. Les présidents des deux pays ont un grand rôle dans notre coopération», a-t-il ajouté.

« 39 documents ont été signés entre nos deux pays. Les relations politiques ont un impact positif sur le domaine économique. L’organisation des forums d’affaires peut jouer un rôle positif dans le renforcement des liens dans le domaine concernée. L’activité de la Commission mixte intergouvernementale revêt une grande importance » a fait savoir Ogtay Assadov.

Viktoras Pranckietis a indiqué que son pays avait l’intention d’approfondir la coopération avec l’Azerbaïdjan dans divers domaines. Il a fait savoir que l’approfondissement de la coopération au niveau parlementaire et les visites réciproques des députés était très importants en termes d’échange d’information et d’expérience

Les perspectives de développement des liens interparlementaires, les moyens de règlement des conflits régionaux et d’autres questions ont fait l’objet de discussions.