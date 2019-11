Göytchaï accueille le 14e Festival de la grenade

Göytchaï, 9 novembre, AZERTAC

Göytchaï accueille aujourd'hui le 14e Festival de la grenade.

Des représentants d'État et de gouvernement, des députés, des ambassadeurs des pays étrangers en Azerbaïdjan, des hommes d'affaires locaux et étrangers et des collaborateurs des organisations internationales ont été présents au Festival de la grenade rassemblant des milliers de personnes.

A cette occasion, un comité d'organisation a été mis en place dans la région de Göytchaï. Les festivités ont été organisées au parc Heydar Aliyev et sur l'avenue éponyme, ainsi que dans les parcs et les rues devant les écoles d'échecs et de musique de la région.

Des foires des grenades et des produits à base de grenade, de différents concours et activités seront organisés en marge du Festival de la grenade. Les visiteurs découvriront le goût du jus de grenade, du vin de grenade, de la grenade égrainée à ce festival lors duquel sera exposée aussi la plus grande grenade.