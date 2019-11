Un professeur de l'Université Khazar élu à la rédaction des revues scientifiques internationales

Bakou, 11 novembre, AZERTAC

La chargée de cours Elza Samadova, doyenne de la faculté des Sciences humaines et sociales et de l'Education de l'Université Khazar, a été élue membre des comités de rédaction de la revue scientifique « Les études turques de l'Eurasie » de l'Université des femmes de Dongduk, en République de Corée, et de la revue HERJ Magyar, en Hongrie.

La première est publiée tous les deux ans par l'Institut d'études turques de l'Eurasie et la seconde est une revue académique consacrée aux recherches dans le champ de l'éducation, a-t-on appris auprès de l'Université Khazar.