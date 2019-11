Bakou accueillera le 2e Sommet mondial des leaders religieux

Des personnalités religieuses influentes de différents pays et des délégués

des organisations internationales se réuniront au sommet

Bakou, 12 novembre, AZERTAC

Des personnalités politiques, publiques, scientifiques et religieuses de différents pays, des délégués des organisations internationales, des dirigeants de confession religieuse se réuniront les 14 et 15 novembre à Bakou pour le 2e Sommet mondial des leaders religieux.

Les discussions porteront sur les thèmes tels que le rôle exemplaire de l’Azerbaïdjan dans la promotion du multiculturalisme, de la tolérance et de la solidarité interreligieuse ; la contribution du cheïkh-ul-islam Allahchukur Pashazadé au développement de la coopération inter-civilisationnelle et interreligieuse en tant que leader religieux et de personnalité publique ; les leaders religieux contre le terrorisme, la violence, la xénophobie, l’islamophobie, l’antisémitisme et la christianophobie ; l’importance de l’activité conjointe des leaders religieux, des personnalités scientifiques et publiques dans la protection des droits des femmes et des enfants, ainsi que dans la sensibilisation des jeunes.

Le sommet se solderait par l’adoption de la Déclaration de Bakou.