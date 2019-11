L’armée azerbaïdjanaise lance un entraînement opérationnel de grande envergure

Bakou, 12 novembre, AZERTAC

Conformément au plan d’action approuvé par Ilham Aliyev, président de la République et Commandant suprême des forces armées, l’armée azerbaïdjanaise a lancé un entraînement opérationnel de grande envergure, a-t-on appris auprès du ministère de la Défense.

L’objectif majeur de l’exercice militaire consiste à améliorer la préparation des quartiers généraux et des organismes de gestion des armées pendant la réalisation des opérations d’attaque en prévenant les provocations de l’ennemi conventionnel, ainsi que les activités réciproques entre les unités militaires de l’Armée de l’air, de la Marine, des Forces de missiles et d’artillerie et des Forces spéciales.