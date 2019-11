Une délégation américaine a été informée des travaux effectués en matière de TIC

Bakou, 12 novembre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Transports, de la Communication et des Hautes technologies, Ramin Goulouzadé, s’est entretenu avec une délégation américaine, en visite en Azerbaïdjan pour assister au 2e Sommet mondial des leaders religieux.

Lors de l’entretien, un échange de vues a eu lieu sur l’état actuel et les perspectives de développement de la coopération entre le ministère et l’ambassade des Etats-Unis à Bakou dans les domaines des télécommunications, des technologies de l’information, des innovations et des hautes technologies.

Les parties ont également abordé le développement des relations bilatérales en matière de transport et de TIC, ainsi que la coopération dans divers domaines.

Les membres de la délégation américaine ont été informés des projets effectués et des mesures prises dans le domaine concerné en Azerbaïdjan.