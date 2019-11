Intempéries en Italie : Venise sous les eaux

Bakou, 13 novembre, AZERTAC

Une marée haute d'une ampleur sans précédent en plus d'un demi-siècle s'est abattue ce mardi sur Venise, surprenant les touristes qui pataugeaient dans les ruelles inondées tandis qu'un puissant sirocco faisait déferler les vagues sur la place Saint-Marc, selon l’agence de presse ANSA.

Cette marée haute de 1,83 mètre, le plus haut niveau depuis 53 ans, s'est abattue dans la soirée sur la Cité des Doges, dans le nord-est de l'Italie, déclenchant les sirènes d'alarme. C'est la deuxième plus haute marée enregistrée à Venise depuis le début des relevés en 1923, derrière celle de 1,90 mètre observée en 1966.

« Nous sommes en train d'affronter une marée plus qu'exceptionnelle. Tout le monde est mobilisé pour gérer l'urgence », a tweeté le maire de Venise, Luigi Brugnaro.

La « niveau élevé de l’eau » est caractéristique pour la situation géographique de Venise. Il hausse généralement en automne et au printemps et dépend la marée haute. Mais cette fois, c’est à cause des pluies diluviennes.