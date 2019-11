Les EAU ont investi 2,2 milliards de dollars dans l’économie azerbaïdjanaise

Bakou a accueilli la 7e réunion de la Commission mixte intergouvernementale entre l’Azerbaïdjan et les EAU

Bakou, 13 novembre, AZERTAC

Les Emirats arabes unis (EAU) ont investi 2,2 milliards de dollars dans l’économie azerbaïdjanaise jusqu’à présent. A son tour, la partie azerbaïdjanaise a investi 350 millions de dollars aux EAU, a déclaré Mikayil Djabbarov, ministre azerbaïdjanais de l’Economie, co-président de la Commission mixte intergouvernementale pour la coopération économique, commerciale et technique entre le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et le Gouvernement des Emirats arabes unis, lors de sa rencontre avec son homologue émirien Sultan Bin Saïd Al Mansouri.

M. Djabbarov a indiqué que les liens politiques azerbaïdjano-émiriens étaient excellents et les relations étaient basées sur l’amitié et le respect mutuel, soulignant le rôle important de la volonté politique des chefs d’Etat des deux pays dans le développement de la coopération. Il a dit que l’Azerbaïdjan et les EAU coopéraient avec succès au sein des organisations internationales.

« Une base juridico-contractuelle entre les deux pays a été créée. Plus de 30 documents ont été signés dans divers domaines », a-t-il dit. Mettant en valeur l’importance de la coopération d’investissement dans les relations bilatérales, Mikayil Djabbarov a marqué que les EAU avaient investi 2,2 milliards de dollars dans l’économie azerbaïdjanaise.

Il a fait savoir que plus de 340 entreprises émiriennes étaient implantées en Azerbaïdjan.

Sultan Bin Saïd Al Mansouri a indiqué que son pays était intéressé par le développement des liens avec l’Azerbaïdjan, soulignant le rôle des rencontres tenues dans la détermination des nouveaux axes de la coopération.

Lors de la rencontre, un échange de vues a eu lieu sur l’amplification de la coopération entre les deux pays dans les domaines de l’énergie, du transport, du transit, de l’industrie, de l’agriculture, de la sécurité alimentaire, des TIC, de l’investissement, des finances, des douanes, des PME, du tourisme et de l’action humanitaire.

Aujourd’hui à Bakou s’est tenue la 7e réunion de la Commission mixte intergouvernementale pour la coopération économique, commerciale et technique entre l’Azerbaïdjan et les Emirats arabes unis.

Mikayil Djabbarov a souligné l’importance des rencontres d’affaires, des salons et des foires dans le développement de la coopération économique bilatérale.

Il a donné des informations sur les réformes menées en Azerbaïdjan, marquant que les résultats réussis des réformes économiques et des mesures prises avaient été appréciés par les organisations internationales.

Mikayil Djabbarov a informé les participants du climat d’affaires et d’investissement dans son pays.

Sultan Bin Saïd Al Mansouri a exprimé son plaisir de son déplacement en Azerbaïdjan. Il a donné des informations sur l’économie des EAU, évoquant la coopération réussie entre les deux pays dans de nombreux domaines. Il a partagé ses opinions sur les axes d’élargissement du partenariat.

Les parties ont discuté des orientations d’élargissement de la coopération économico-commerciale.

Un protocole sur les résultats de la 7e réunion de ladite commission a été signé. Le document a été signé par les co-présidents de la Commission mixte intergouvernementale, MM. Mikayil Djabbarov et Sultan Bin Saïd Al Mansouri.

Le protocole prévoyait l’élargissement de la coopération en matière de commerce, d’investissement, d’industrie, d’énergie, d’agriculture, de sécurité alimentaire, d’environnement, de transport, de communication, de haute technologie, d’innovations, de tourisme, de culture et d’éducation.