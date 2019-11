Visa ASAN – Voyager en Azerbaïdjan n'a jamais été aussi facile

Bakou, 13 novembre, AZERTAC

Avec ses plans ambitieux de devenir l'une des principales destinations de voyage au monde, l'Azerbaïdjan met en œuvre des projets hors des sentiers battus afin d'attirer plus de visiteurs chaque année. Le président de la République d'Azerbaïdjan a signé un décret pour faciliter la procédure d'obtention d'e-visa à entrée unique, valable 90 jours pour un séjour de 30 jours.

Initialement, le nombre de pays éligibles au e-visa était fixé à 81, mais en novembre 2019, ce nombre a atteint 94.

Avec le lancement du nouveau système de visa en ligne, l’Azerbaïdjan a ouvert ses portes aux touristes. Ce processus a été suivi de la délivrance des visas à l’arrivée. Le visa à l'arrivée est délivré en 3 minutes aux aéroports internationaux de la République d'Azerbaïdjan. Il n’y a que 14 pays pour ce type de visa sur 94 pays éligibles au visa ASAN (facile).

Mais comment est-il possible de délivrer le visa ASAN à l’arrivée?

Aucune copie de documents, de photographies ainsi que le paiement en monnaie locale ne sont requis pendant le processus de demande de visa ou après l’obtention du visa. Il vous suffit votre passeport et un moyen de paiement convenable. L'impôt d'état pour le visa à l’arrivée est estimé à 26 dollars américains. Il peut être payé en espèces ou par carte. Il est possible d'effectuer les opérations de paiements par Visa ou Mastercard.

L'impôt d'état pour le visa ASAN est estimé à 20 dollars américains. Vous pouvez obtenir le visa à 3 démarches faciles via le portail evisa.gov.az.

E-visa est délivrée pendant 3 (trois) jours ouvrables.

La demande de visa est déposée pour une personne, pour la famille (au moins 2, maximum 10 personnes) et pour un groupe (au moins 10, maximum 300 personnes).

Les informations nécessaires pour l'obtention de visa électronique sont introduites directement au système.

Le paiement pour la confirmation d'E-visa est versé via le système électronique en ordre déterminé.

E-visa est envoyée à l'adresse électronique du demandeur.

L'étranger ou l'apatride peut faire directement la demande d'E-visa via le portail pour obtenir le visa électronique d'une entrée pour un délai de séjour de 30 jours dans le pays.

Les étrangers et les apatrides pourront déposer une demande au moins 3 (trois) jours ouvrables avant la date de la visite planifiée en Azerbaïdjan pour obtenir le visa électronique.

Le délai d'expiration du passeport ou du titre de voyage du demandeur doit être au moins 3 mois plus que la durée de l'expiration du visa prévu à délivrer.

La notification sur la confirmation de la demande est envoyée via le système à l'adresse électronique ou à l'écran d'utilisateur du demandeur après le versement de l'impôt d’état.

Il n’y aura pas de barrière de langue pour ceux qui veulent obtenir le visa à l’arrivée, parce que le site du Visa ASAN est disponible en 9 langues dont l’azerbaïdjanais, l’anglais, le français, l’espagnol, l’italien, le russe, l’allemand, l’arabe et le persan.

Jusqu’à présent, 1,7 millions de visa ont été délivrés via le système Visa ASAN.

Le Visa ASAN s’apprête à délivrer des visas multi-entrées aux touristes. Donc, faites votre valise et découvrez le pays que vous ne connaissez pas encore avec le Visa ASAN.

Pourquoi devriez-vous choisir l’Azerbaïdjan?

Le riche patrimoine culturel de l'Azerbaïdjan et ses paysages spectaculaires allant de la capitale moderne Bakou aux villes pittoresques du nord, en passant par le Centre historique de Chéki avec le palais du Khan et les volcans de boue de Goboustan, inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, font de ce pays un attrait évident pour les visiteurs.

Ravagée par la guerre, cette ex-république sociétique s’est transformée en un pays ayant des villes modernes tout en préservant son riche patrimoine historique. En raison de son avantage géographique, qui se situe au carrefour de l’Est et de l’Ouest, on peut l’appeler le point de jonction de différentes cultures. C'est l'un des rares pays où vous pourrez voir des églises héritiers du passé chrétien et des palais luxueux influencés par la culture orientale.

Tout en décrivant des monuments architecturaux séculaires et des gratte-ciel modernes, ses beautés naturelles ne doivent pas être négligées. La région semi-désertique entourant Bakou, dans la péninsule d'Abchéron, abrite la moitié des volcans de boue du monde. Marcher à travers les volcans vous donnera certainement le sentiment de marcher sur Mars.

Son potentiel en tant que destination touristique a longtemps été négligé. Vous serez surpris de voir comment un pays aussi petit comprend une zone semi-désertique au centre et des parties montagneuses au nord et au sud ! Dépêchez-vous d'explorer ce petit mais aussi grand pays !