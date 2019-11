Des produits azerbaïdjanais sont exposés en Chine

Bakou, 13 novembre, AZERTAC

Des produits azerbaïdjanais sous la marque «Made in Azerbaijan» sont exposés au Salon de référence en Chine dédié à l'alimentaire, l’hôtellerie et la restauration (Food and Hotel China 2019) à Shanghai.

Quatorze entreprises azerbaïdjanaises présentent leurs produits à ce salon qui se terminera le 14 novembre.