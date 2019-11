Bakou, 14 novembre, AZERTAC

Le 2e Sommet mondial des leaders religieux a entamé ses travaux le 14 novembre à Bakou.

La cérémonie d’ouverture du sommet a été marquée par la présence du président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et de la première dame Mehriban Aliyeva.

D’abord, une photo de famille a été prise.

Le sommet a commencé par la récitation des versets coraniques.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a prononcé un discours au sommet.

Ensuite, le décret du président Ilham Aliyev portant attribution de l’Ordre Heydar Aliyev au cheikh-ul-islam Allahchukur Pachazadé, chef de la Direction des Musulmans du Caucase, a été lu.

Le cheikh-ul-islam Allahchukur Pachazadé, chef de la Direction des Musulmans du Caucase, a reçu l’Ordre Heydar Aliyev des mains du président Ilham Aliyev, avant d’avoir pris la parole lors du sommet.

Ensuite, le patriarche Cyrille de Moscou et de toute la Russie a lui aussi prononcé un discours. Il a présenté l’Ordre Saint-Séraphim de Sarov de l’Eglise orthodoxe russe au cheikh-ul-islam Allahchukur Pachazadé.

Les messages adressés au 2e Sommet mondial des leaders religieux par le président russe Vladimir Poutine, le président turc Recep Tayyip Erdogan, la présidente géorgienne Salomé Zourabichvili, le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov et le catholicos-patriarche de toute la Géorgie Elie II ont été lus.

Le cheikh-ul-islam Allahchukur Pachazadé, chef de la Direction des Musulmans du Caucase, a exprimé ses remerciements aux invités de leur présence, mettant en valeur l’importance du sommet.

Organisé dans le cadre des célébrations du 70e anniversaire de la naissance du cheikh-ul-islam Allahchukur Pachazadé, le sommet a réuni des leaders et représentants religieux de plus de 70 Etats, de 25 sectes religieuses traditionnelles, ainsi qu’environ 500 délégués de haut rang de près de 10 organisations internationales réputées, y compris les dirigeants et les leaders religieux des sujets de la Fédération de Russie.

Les discussions porteront sur les thèmes tels que « Le rôle exemplaire de l’Etat azerbaïdjanais dans la promotion du multiculturalisme, de la tolérance et de la solidarité interreligieuse », « La contribution du cheikh-ul-islam Allahchukur Pashazadé au développement de la coopération inter-civilisationnelle et interreligieuse en tant que leader religieux et personnalité publique », « Les leaders religieux contre le terrorisme, la violence, la xénophobie, l’islamophobie, l’antisémitisme et la christianophobie », « L’importance des activités conjointes des leaders religieux, des personnalités scientifiques et publiques dans la protection des droits des femmes et des enfants, ainsi que dans la sensibilisation des jeunes ».

Le sommet de deux jours devrait se solder par l’adoption de la déclaration de Bakou.

Il convient de noter que le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev avait signé le 11 avril dernier un décret portant mise en place d’un Comité d’organisation pour accueillir le 2e Sommet mondial des leaders religieux à Bakou.