La Fondation Heydar Aliyev fournira de l’insuline aux enfants diabétiques de moins de 18 ans

Bakou, 14 novembre, AZERTAC

La Fondation Heydar Aliyev fournira, dans le cadre du projet « Le soutien le plus élevé aux enfants atteints de diabète » réalisé par elle-même, de l’insuline et des stylo-injecteurs aux enfants diabétiques de moins de 18 ans sur l’ensemble du territoire du pays. Dans le cadre de ce projet annuel, des médicaments appropriés seront livrés via l’Association azerbaïdjanaise des diabétiques aux enfants atteints de diabète.

La Fondation Heydar Aliyev, qui œuvre de près pour surmonter les problèmes de santé de la population, réalise le projet « Le soutien le plus élevé aux enfants atteints de diabète » depuis le décembre 2004, à l’initiative de sa présidente Mehriban Aliyeva.