Entretien du président Ilham Aliyev avec le secrétaire général du KAICIID

Bakou, 15 novembre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev s’est entretenu vendredi après-midi avec Faisal bin Mouammar, secrétaire général du Centre Roi Abdallah Ben Abdelaziz pour le dialogue interreligieux et interculturel (KAICIID).

Lors de la réunion, Les parties ont exprimé leur préoccupation concernant la tendance croissante à l’islamophobie dans certaines parties du monde.

Au cours de l'entretien, il a été souligné que l'Arménie détruisait les monuments culturels et religieux, y compris les mosquées situées dans les territoires occupés de l'Azerbaïdjan, la position de l'Arabie saoudite qui soutenait la position équitable de l'Azerbaïdjan dans le conflit du Haut-Karabagh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et qui n’avait pas établi de relations diplomatiques avec l'Arménie, pays envahisseur, a été très appréciée.