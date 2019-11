Téhéran, 15 novembre, AZERTAC

« L’Iran renforcera sa capacité de défense et développera son programme de missiles », a déclaré le général Hossein Salami, commandant en chef des Gardiens de la Révolution islamique.

« La capacité de défense et le programme de missiles de l’Iran constituent la ligne rouge de Téhéran. Ces questions ne peuvent jamais faire l'objet de discussions lors des négociations. Jusqu’à aujourd’hui, l’Iran a organisé sa défense et développera encore plus son potentiel dans ce domaine», a-t-il dit.