Le développement des liens mutuels entre le Nakhtchivan et la Lituanie est bénéfique pour les deux parties

Nakhtchivan, 16 novembre, AZERTAC

Je me suis mis à l’exercice de mes fonctions en tant qu’ambassadeur de Lituanie en Azerbaïdjan en septembre et c’est ma première visite en République autonome du Nakhtchivan. L’objectif de mon déplacement au Nakhtchivan est de discuter des questions d’intérêt commun et de déterminer les perspectives de nos relations, a déclaré Egidijus Navikas, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Lituanie en Azerbaïdjan.

« J’ai eu une série de rencontres importantes et ai pris connaissance des principaux établissements industriels. Il existe de larges opportunités pour le développement de nos liens bilatéraux. Nous avons discuté surtout des questions économiques, culturelles et éducatives lors des rencontres. Je pense que le développement des relations mutuelles entre le Nakhtchivan et la Lituanie dans les domaines économique, culturel, agricole et touristique sera bénéfique pour les deux parties » a fait savoir le diplomate.

Evoquant sa rencontre avec les étudiants de l’Université d'État de Nakhtchivan, l’ambassadeur a souligné qu’il était possible de mener un échange d’expérience avec la République autonome en matière d’éducation et de développer les relations dans le domaine concerné.