Un forum consacré au Contrat du siècle aura lieu à Washington

Bakou, 16 novembre, AZERTAC

Un forum intitulé «Le contrat du siècle : 25 ans d'activités réussies» aura lieu le 21 novembre à Washington.

Des représentants de haut niveau des grandes entreprises énergétiques participeront à ce forum organisé par le Centre politique de la Caspienne, lors duquel les discussions porteront sur l’avenir de l’industrie pétrolière et gazière.

Le ministre azerbaïdjanais de l’Energie Parviz Chahbazov aussi devrait assister à ce forum.

Le Centre politique de la Caspienne réunit des ministres, des hommes d’affaires et des dirigeants afin d’analyser les transformations technologiques, politiques et d’approvisionnement qui forment l’économie mondiale de l’énergie et le marché mondial de l’énergie.

Le forum sera une bonne plateforme pour mentionner les réalisations dans le secteur pétrolier du bassin Caspien et établir des relations d’affaires. Il créera aussi des opportunités pour la coopération mutuelle entre les Etats-Unis et la région Caspienne.