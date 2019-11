La première vice-présidente Mehriban Aliyeva félicite le peuple azerbaïdjanais à l’occasion de la Journée de la Renaissance nationale

Bakou, 17 novembre, AZERTAC

La première vice-présidente de la République, Mehriban Aliyeva, a publié un message de félicitations sur son compte Instagram à l’occasion du 17 novembre - Journée de la Renaissance nationale.

«Le 17 novembre, c’est la Journée de la Renaissance nationale qui reflète les sentiments nobles, tels que l’unité et la solidarité, la fidélité à la Patrie et à l’Etat national. En ce jour de fête, je félicite chaleureusement tout le peuple azerbaïdjanais, souhaite une excellente santé, beaucoup d’amour et plein bonheur à tout notre compatriote. Que la solidarité de notre peuple, notre indépendance nationale, la paix et la prospérité qui règnent dans notre pays soient perpétuelles !», lit-on dans le message.