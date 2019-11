Le 25e anniversaire de la Commission nationale de la République d'Azerbaïdjan pour l'UNESCO célébré à Paris

Paris, 20 novembre, AZERTAC

Le 25e anniversaire de la Commission nationale de la République d'Azerbaïdjan pour l'UNESCO a été solennellement célébré à Paris en marge de la 40e session de la Conférence générale.

Des représentants de l’UNESCO, des ministres de la culture d’un certain nombre de pays, des chefs et des employés des représentations permanentes ont été présents à la cérémonie.

L’ambassadeur Anar Karimov, délégué permanant azerbaïdjanais auprès de l’UNESCO, est intervenu à la cérémonie. Dans son intervention, il a abordé les relations entre l’Azerbaïdjan et l’UNESCO.

Il a fait savoir que la Commission nationale jouait un rôle de coordination dans la réalisation de la coopération avec l’UNESCO dans les domaines de l’éducation, de la science, de la culture, de l’information et de la communication, soulignant la participation active de son pays dans l’organisation et la réalisation des programmes et des événements de l’UNESCO.

Firmin Edouard Matoko, sous-directeur général pour la Priorité Afrique et les relations extérieures de l'UNESCO, a également pris la parole. Évoquant le Forum mondial sur le dialogue interculturel à Bakou, Firmin Edouard Matoko a abordé le rôle exceptionnel de l’Azerbaïdjan dans la promotion du dialogue interculturel.

Elnour Soultanov, secrétaire général de la Commission nationale de la République d’Azerbaïdjan pour l’UNESCO et ambassadeur en mission spéciale, a parlé de l’histoire de création de la Commission nationale. Il a donné des informations sur les 25 ans d’activités de ladite commission.

Il a été souligné que Mme Mehriban Aliyeva, première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, avait considérablement contribué au développement des relations avec l’UNESCO.

Dans son intervention, Abulfas Garayev, ministre azerbaïdjanais de la Culture, a mis en valeur l’importance de cet événement.

La médaille du jubilé « Le centenaire des organes du service diplomatique de la République d’Azerbaïdjan » a été remise à Mounir Bouchenaki, conseiller spécial honoraire de l'UNESCO, ancien directeur du Centre régional arabe pour le patrimoine mondial.