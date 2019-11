Javad Jahangirzadeh : Bakou et Tabriz signeront un contrat de coopération

Téhéran, 21 novembre, AZERTAC

Les autorités exécutives des villes de Bakou et de Tabriz signeront un contrat sur la coopération mutuelle et l’échange d’expérience, a déclaré Javad Jahangirzadeh, ambassadeur d’Iran en Azerbaïdjan, dans son interview accordée à l’IRNA. Il a fait savoir que l’échange d’expérience favoriserait le développement mutuel du tourisme.

« La Commission interétatique entre la République d'Azerbaïdjan et la République islamique d'Iran pour la coopération économique, commerciale et humanitaire examine le contrat qui sera signé entre les villes des deux pays frères et amis », a fait savoir le diplomate.