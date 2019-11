Le président de l’Assemblé suprême du Nakhtchivan rencontre l’ambassadrice chinoise à Bakou

Nakhtchivan, 21 novembre, AZERTAC

Le président de l’Assemble suprême de la République autonome du Nakhtchivan, Vassif Talybov, s’est entretenu ce jeudi avec Guo Min, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de Chine en Azerbaïdjan.

Vassif Talybov s’est dit enchanté de voir l’ambassadrice chinoise au Nakhtchivan. Il a donné des informations sur la superficie, la population et le développement de la république autonome. Le président de l’Assemblé suprême a abordé les relations entre le Nakhtchivan et la Chine, ajoutant que la république autonome coopérait avec les entreprises chinoises dans le domaine de l’application de la production automobile et des nouvelles technologies.

Guo Min a remercié de l’accueil chaleureux, se disant ravie d’être au Nakhtchivan. Elle a fait savoir que la Chine attachait une grande importance au développement des liens avec la république autonome, mettant en valeur l’importance de l’amplification de la coopération existante.