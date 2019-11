Qu Xing : Nous soutenons toujours l’Azerbaïdjan en matière de protection du patrimoine culturel

Paris, 22 novembre, AZERTAC

J’ai été en visite en Azerbaïdjan. J’ai été impressionné par le développement du pays, la fermeté et l'enthousiasme du peuple. Je saisis cette occasion pour exprimer ma gratitude au peuple azerbaïdjanais et pour adresser mes félicitations à la Commission nationale, a déclaré Qu Xing, directeur général adjoint de l’UNESCO, dans son interview accordée à l’AZERTAC.

Le directeur général adjoint a fait savoir qu’ils avaient des relations étroites et une coopération fructueuse avec la Représentation permanente de l’Azerbaïdjan auprès de l’UNESCO.

« En marge de la 40e session de la Conférence générale de l’UNESCO, j’ai rencontré le vice-ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Culture de l’Azerbaïdjan. L'avenir des relations entre l'Azerbaïdjan et l'UNESCO sera brillant. Nous sommes aux côtés du peuple azerbaïdjanais quant à la protection et au développement durable du patrimoine culturel », a-t-il indiqué.