Le Premier ministre azerbaïdjanais participe au sommet sur l’investissement de la BERD

Londres, 22 novembre, AZERTAC

Londres a accueilli le 22 novembre le sommet sur l’investissement de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

Le Premier ministre de la République d’Azerbaïdjan, Ali Assadov, a participé à ce sommet organisé au siège de la BERD.

Le Premier ministre Ali Assadov a eu des rencontres bipartites avec le Premier ministre ukrainien Oleksi Hontcharouk, le Premier ministre moldave Ion Chicu et le président de la BERD Suma Chakrabarti.

Un accord de coopération entre le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et un accord de donation entre le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement concernant la participation de l'Azerbaïdjan au Fonds de partenariat régional pour l’efficacité énergétique et l'environnement en Europe orientale ont été signés en marge du sommet.