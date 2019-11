La vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev a eu des rencontres bilatérales à Moscou

Moscou, 23 novembre, AZERTAC

En marge de son déplacement en Fédération de Russie, la vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev et présidente de l’Association des jeunes azerbaïdjanais de Russie, Leyla Aliyeva, a eu ce vendredi des rencontres bilatérales avec Alexandre Bougaïev, dirigeant de l’Agence fédérale pour la jeunesse, et l’organisation de jeunesse « Molodaïa Gvardia » (Jeune Garde) du parti politique Russie unie.

Le développement de la coopération et des relations mutuellement bénéfiques entre les organisations, la participation de plus près et plus active des jeunes azerbaïdjanais vivant en Russie à la vie sociale, politique et culturelle de ce pays, l’assurance de leur intégration dans la société russe ont fait l’objet de discussions lors des rencontres.

Abordant l'emploi des jeunes, les parties ont procédé à un échange de vues sur les mesures possibles à réaliser pour améliorer l'emploi des jeunes azerbaïdjanais en Russie.

Les réalisations dans le domaine de la politique de l’Etat en matière de jeunesse menée en Azerbaïdjan et en Russie, l’échange d’expérience et le développement des relations réciproques en la matière ont aussi figuré parmi les sujets abordés.