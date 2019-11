La première vice-présidente Mehriban Aliyeva participe au 10e Forum interrégional Azerbaïdjan-Russie à Moscou

Moscou, 23 novembre, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, et la présidente du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, Valentina Matvienko, ont participé le 23 novembre au 10e Forum interrégional Azerbaïdjan-Russie se déroulant au bâtiment « Kosmos » de l’Exposition des réalisations de l’économie nationale à Moscou.

La première vice-présidente Mehriban Aliyeva et la présidente du Conseil de la Fédération russe Valentina Matvienko ont pris la parole lors du forum penché sur les secteurs prometteurs de l’économie des deux pays.

Ensuite, s’est tenue la cérémonie d’échange des documents bilatéraux signés.

Le forum jubilaire de deux jours vise à développer les relations commerciales entre les régions de l’Azerbaïdjan et de la Russie et constitue une plateforme unique pour le dialogue entre le secteur public et le secteur privé.

Organisé par le ministère du Développement économique de la Fédération de Russie et le ministère de l'Économie de la République d'Azerbaïdjan, le forum s’est poursuivi en séance plénière.