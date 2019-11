La chaîne Rossiya 24 diffuse l’entretien de la première vice-présidente azerbaïdjanaise

Bakou, 25 novembre, AZERTAC

En marge de sa visite officielle en Fédération de Russie, la première vice-présidente azerbaïdjanaise Mehriban Aliyeva a accordé un entretien à l’agence russe TASS, au journal Rossiïskaïa Gazeta et à la chaîne de télévision Rossiya 24. La chaîne de télévision Rossiya 24 a diffusé l’entretien de la première vice-présidente azerbaïdjanaise ce lundi 25 novembre.

Dans son entretien, la première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a parlé de sa visite officielle en Fédération de Russie, a souligné que les deux pays étaient liés par de solides traditions d’amitié et de voisinage, que les liens azerbaïdjano-russes étaient caractérisés comme relations de partenariat stratégique, a évoqué les projets conjoints en cours de réalisation.

La première vice-présidente Mehriban Aliyeva a évoqué, dans son entretien, le renforcement des liens humanitaires entre les deux pays, l'attention portée à la langue et culture russes en Azerbaïdjan, le climat multiculturel dans notre pays et le Pavillon Azerbaïdjan établi à l'Exposition des réalisations de l’économie nationale à Moscou. Abordant les activités multiformes de la Fondation Heydar Aliyev, la première vice-présidente azerbaïdjanaise a adressé ses meilleurs vœux aux peuples azerbaïdjanais et russe pour la prochaine fête du Nouvel an.