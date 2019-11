Le Premier ministre russe rencontre les dirigeants des agences d'information de la CEI

Moscou, 25 novembre, AZERTAC

Les dirigeants des agences d'information des pays de la CEI ont rencontré par le Premier ministre russe lundi 25 novembre.

La rencontre s'est tenue au siège de l'Agence russe TASS en marge de la 27e réunion du Conseil des dirigeants des agences d'information des pays de la CEI. Le président du Conseil d'administration de l'AZERTAC, Aslan Aslanov, a été présent à la rencontre.

Lors de la rencontre, le Premier ministre russe Dmitri Medvedev a estimé que le Conseil des dirigeants des agences d'information reliait les pays de la CEI et que l'espace d'information unique était un facteur important pour le développement des relations entre les pays. « Les relations existant entre vos agences vous permettent de résoudre un certain nombre de problèmes d'organisation. L'essentiel consiste à obtenir rapidement des informations, à donner des informations précises sur ce qui se passe dans nos pays », a déclaré le Premier ministre. Il a déclaré que la réception des informations déformées par les gens pourrait engendrer de nombreux malentendus.

Lors de la rencontre, le directeur général de l'agence russe TASS, Sergueï Mikhaïlov, a déclaré que l'AZERTAC célébrerait ses 100 ans l'année prochaine avant d'avoir accordé la parole au président du Conseil d'administration de l'agence azerbaïdjanaise, Aslan Aslanov. En répondant à une question d'Aslan Aslanov concernant les résultats des rencontres de la première vice-présidente azerbaïdjanaise Mehriban Aliyeva avec le président Vladimir Poutine et le Premier ministre Dmitri Medvedev en marge de sa visite officielle en Russie, le chef du gouvernement russe a dit que presque tous les aspects des relations bilatérales avaient été discutées lors des rencontres. Dmitri Medvedev a déclaré que les discussions avaient couvert les domaines économique, social et humanitaire et que la visite avait été fructueuse.

Le Premier ministre russe a répondu à la question de la directrice générale de l'agence biélorusse Belta.

La rencontre s'est terminée par la prise d'une photo souvenir.